TLC 22:00 bis 22:55 Dokusoap 72 Stunden im Geisterhaus Die Kreischer-Villa USA 2016 Auf Staten Island, New York, ließ Unternehmer Balthasar Kreischer Ende des 19. Jahrhunderts zwei Häuser für seine Söhne bauen. Edward und Charles zogen in die Villen, doch die Idylle zerbrach, als sich Edward Kreischer mit einem Kopfschuss das Leben nahm. Um mit dem Verstorbenen Kontakt aufzunehmen, versammelten sich die Hinterbliebenen zu Séancen im Haus und öffneten bei diesen Zeremonien ein Tor zum Jenseits. Seitdem liegt ein Fluch auf dem Anwesen. Augenzeugen behaupten, von einem Wesen angegriffen worden zu sein, das ihnen stechende Schmerzen zufügte. Nick und Katrina wollen nun herausfinden, wer das Haus heimsucht und das Tor zum Jenseits für immer schließen. Schauspieler: Nick Groff (Himself - Investigator) Katrina Weidman (Herself - Investigator) Colleen F. Costello (Herself - Psychic Medium) Originaltitel: Paranormal Lockdown Musik: Michael Mouracade