TLC 17:20 bis 18:15 Dokusoap Alle meine Frauen Die Scherben kitten USA 2013 Kodys Frauen schreiben mit ihrer selbst entworfenen Schmucklinie nach wie vor keine schwarzen Zahlen. Stattdessen gibt es Missstimmung zwischen Robyn und den anderen, weil das investierte Geld an anderen Ecken fehlt. Eine Schmuckmesse in Utah, bei der Robyn und Meri ihre Kollektion präsentieren wollen, soll nun zeigen, ob sich das Business lohnt. Außerdem feiert Robyns Baby Solomon, das jüngste Mitglied der Patchworkfamilie, seinen ersten Geburtstag. Auf dem Fest sind alle in bester Laune, nur Meri muss sich wieder mit der Frage auseinandersetzen, ob sie Robyns Angebot einer Leihmutterschaft annehmen soll. Originaltitel: Sister Wives