Pro7 MAXX 20:40 bis 21:10 Comedyserie Two and a Half Men Vorteil: Fettes, fliegendes Baby USA 2013 2016-11-13 17:00 Dolby Digital HDTV Merken Der Valentinstag steht vor der Tür. Walden leidet immer noch unter Liebeskummer. Die Depression legt sich schlagartig, als er erfährt, dass Kate sich mit ihm treffen will. Sein Optimismus verfliegt jedoch, als er erkennt, dass sie ihn nur sehen will, um ihm seine Investition in ihre Modelinie zurückzuzahlen und ihm einen Scheck in die Hand zu drücken. Alan hat sich indessen als Krönung des Valentinstags mit Lyndsey die Schamhaare herzförmig rasiert - mit fatalen Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Melanie Lynskey (Rose) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Brooke D'Orsay (Kate) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Jim Patterson, Don Reo, Steve Tompkins Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman