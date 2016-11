VOX 20:15 bis 21:15 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Ihr erstes Mal USA 2016 2016-11-11 00:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Während ein Polizeipsychologe Lieutenant Benson noch auf den Zahn fühlt, ob sie ihren Dienst nach ihren jüngsten traumatischen Erlebnissen bei der Geiselnahme in ihrem Nachbarhaus nicht quittieren möchte, wartet auf dem Revier bereits Anwältin Calhoun, um ihr eine junge Mandantin ans Herz zu legen, die sie als Opferanwältin vertritt. Die 15-jährige Abby Stewart hatte auf einer Schulfeier ihr erstes Date mit dem 18-jährigen Chris Roberts. Die beiden landen im Lauf des Abends in der berüchtigten Sex-Dunkelkammer der Schule, wo die Situation außer Kontrolle gerät. Abbys Eltern finden vier Tage später das Kleid ihrer Tochter mit Spermaspuren im Müll, erfahren die ganze Geschichte und schalten die Polizei ein. Chris leugnet zunächst, mit Abby Sex gehabt zu haben und seine Eltern nehmen ihn in Schutz. Der Fall geht vor Gericht. Erst jetzt findet das SVU-Team heraus, dass Chris dem geheimen "Kirschpflücker-Club" angehört, dessen Mitglieder das Ziel haben, möglichst viele Mädchen zu entjungfern. Obwohl dies zunächst gegen den 18-Jährigen spricht, sind sich die Ermittler unsicher, ob es sich bei der Tat tatsächlich um Vergewaltigung handelt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Ice-T (Odafin Tutuola) Peter Scanavino (Dominick Carisi Jr.) Raúl Esparza (Rafael Barba) Andy Karl (Mike Dodds) Elizabeth Marvel (Rita Calhoun) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Mariska Hargitay Drehbuch: Céline C. Robinson Kamera: Michael Green Musik: Mike Post