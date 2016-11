SWR 23:30 bis 00:10 Kabarett Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mit Gästen D 2016 2016-11-11 01:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Tage werden kürzer, die Aussichten düster - nicht nur für amerikanische Wähler. Der Herbst-Blues hat Hochjunktur. Doch Rettung naht: Der offizielle Gute-Laune-Beauftragte Florian Schroeder lässt für seine Gäste schon einmal das Entspannungsbad der Comedy ein. Dieses Mal mit dabei: Horst Evers ist ein Meister im Erzählen der kleinen Geschichten. Darum ist er in "Spätschicht" der ausgewiesene Experte für die kleine Realitätsflucht zwischendurch. Schon jetzt bereitet er den nächsten Frühling vor: Evers hat einen neuen Extremsport für sich entdeckt. Wirklich extrem ist die allerdings nicht. Und auch nicht besonders sportlich. Für Thomas Freitag sind drei Tage Regenwetter ein guter Vergleich zur aktuellen Stimmung in Europa. Vor allem weil man kulinarisch den Durchblick verliert: Leberkäse aus Polen, Spätzle aus Dänemark und Mozzarella von der Schwäbischen Alb sind für viele Europäer gewöhnungsbedürftig. Jens Neutag kann der dunkle Herbst nichts anhaben. In seiner Heimat, dem Ruhrgebiet, sind die Tage das ganze Jahr über grau. Schlechte Laune bekommt er allerdings bei einem Blick in die Werbeprospekte der Supermärkte. Bei den niedrigen Preisen für Fleisch gehen ihm die Pferde in der Lasagne durch. Katie Freudenschuss hat einen einfachen Tipp gegen schlechte Laune: Ein ausgedehnter Streifzug durch die Fußgängerzone. Im Einzelhandelsgeschäft ihres Vertrauens gibt es einen weiteren Vorteil: Lustige Begegnungen mit kauzigen Verkäufern sind garantiert. Nepo Fitz entdeckt eines der liebsten Hobbies der Deutschen für sich: Das Schimpfen hinter dem Lenkrad. Im Straßenverkehr lassen sich der herbstliche Frust und sonstige Aggressionen gut abbauen. Ein Glück, dass die Autoindustrie an selbstfahrenden Fahrzeugen bastelt. So hat man bald noch mehr Zeit einmal ordentlich Dampf abzulassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Horst Evers, Thomas Freitag, Jens Neutag, Katie Freudenschuss, Nepo Fitz Originaltitel: Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne