Nachtcafé Gäste bei Michael Steinbrecher Einbruch, Gewalt, Diebstahl - können wir uns noch sicher fühlen? D 2016 2016-11-12 Einbrecherbanden, die ganze Wohnviertel durchkämmen, Überfälle auf offener Straße, Taschendiebstähle in der Einkaufsmeile - viele Bürger fühlen sich in ihrer Stadt nicht mehr sicher und ängstigen sich um ihre Familien. Einer neuesten Umfrage zufolge haben fast 70 Prozent der Befragten das Gefühl, die Sicherheitslage habe sich in den vergangenen zwei Jahren deutlich verschlechtert. Deutschlandweit wird 450 Mal am Tag in Wohnungen eingebrochen, ganze Stadtteile in Großstädten entwickeln sich zu Problemvierteln, in denen der Drogenhandel floriert und Gewalt zum Alltag geworden ist. Dort treffen Armut, Straßenkriminalität und Gewaltexzesse oft auf überforderte Behörden. Die Polizei ist nach Aussagen der Polizeigewerkschaft überlastet, unterbesetzt und teils schlecht ausgerüstet. Die Aufklärungsquote bei Einbrüchen liegt bundesweit bei rund 15 Prozent. Und so organisieren sich besorgte Anwohner aus Angst vor Übergriffen in Bürgerwehren, behalten nächtens ihre Wohngebiete im Auge und halten Wache. "Einbruch, Gewalt, Diebstahl - können wir uns noch sicher fühlen?" - das Thema bei Michael Steinbrecher im Nachtcafé. U.a. mit dem badenwürttembergischen Innenminister Thomas Strobl. Dagmar Berger hat im Februar den Albtraum Einbruch erlebt. Die Krankenschwester hatte nur kurz ihre Tochter in die Schule gebracht. Als sie heimkehrte, war nichts mehr wie vorher. Über die Terrassentür drangen mehrere Täter in ihr Haus: "Das Gefühl, dass sich Fremde an meinen persönlichen Dingen zu schaffen gemacht haben, belastet mich sehr. Noch immer leben wir in Angst, Wut und Ohnmacht". Die Filmemacherin Dr. Rita Knobel-Ulrich hat über kriminelle Banden und Straftäter zahlreiche Reportagen gemacht. Ihr Fazit: Viele Taten gehen auf das Konto reisender Banden, die im grenzenlosen Europa auf Beutejagd sind: "Die vergleichsweise milden Strafen in Deutschland schrecken organisierte Banden in keinster Weise ab. Das muss sich ändern", so die Journalistin. Mit schnelleren Gerichtsverfahren, konsequenter Strafverfolgung, zusätzlichen Polizeistellen sowie verstärkter Videoüberwachung will Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl für mehr Sicherheit im Land sorgen. Eine Bürgerwehr zur Erhöhung der eigenen Sicherheit sieht der CDU-Politiker als kontraproduktiv. Elke Wolber ist Initiatorin einer Bürgerhilfe, die den steigenden Einbruchzahlen in ihrer Gemeinde nicht länger tatenlos zusehen will. Ausgerüstet mit Taschenlampen patrouilliert sie gemeinsam mit Anwohnern regelmäßig in den Wohngebieten, beobachtet und zeigt Präsenz. "Seit die Bürgerhilfe existiert, gibt es deutlich weniger Einbrüche. Wachsame Nachbarn sind ein wichtiger Schutz", so die Büroangestellte. "Selbst wenn wir einen Täter auf frischer Tat erwischen, muss ihn die Polizei wieder gehen lassen, wenn er einen festen Wohnsitz nachweisen kann. Meist ist er am nächsten Tag wieder auf Diebestour". Das ist die Erfahrung, die Nick Hein als langjähriger Polizist gemacht hat und die ihn schließlich dazu bewog, seinen einstigen Traumjob an den Nagel zu hängen. Neben der personellen Unterbesetzung kritisiert der 32-Jährige auch den schwindenden Respekt vor der Polizei. Lena Rauscher wurde im Januar auf dem nächtlichen Heimweg mitten auf dem Marktplatz überfallen und ausgeraubt. Die Studentin aus Schwäbisch Gmünd wurde mit Pfefferspray attackiert, nach einem kurzen Kampf entriss der Täter ihr die Handtasche: "Die Zeit direkt nach dem Überfall war furchtbar. Ich wollte nicht in meiner Wohnung bleiben, schließlich hatte der Angreifer meine Ausweispapiere." Wolfgang Frerich zeigte Zivilcourage und zahlte dafür einen hohen Preis. Der Freiburger Friseurmeister wollte einer Frau zu Hilfe kommen, die sexuell belästigt wurde und in seinem Laden Schutz suchte. Als er sie nach Hause begleiten wollte, kam ihnen der Täter entgegen und trat mehrmals brutal auf Frerich ein. Der 62-Jährige erlitt ein offenes Schädel-Hirn-Trauma: "Seit dem Vorfall bin ich erwerbsunfähig". Trotz steigender Kriminalität gibt es für Dr. Dirk Bai Gäste: Thomas Strobl (Baden-Württembergs Innenminister), Dagmar Berger (Krankenschweste), Dr. Rita Knobel-Ulrich (Filmemacherin), Elke Wolber (Initiatorin einer Bürgerhilfe), Nick Hein (Polizist), Lena Rauscher (Studentin aus Schwäbisch Gmünd), Wolfgang Frerich