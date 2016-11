SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch - Was meinen Sie? / Abenteuer Haushalt - Sonntagskuchen: Orangen-Reistorte / Gute Reise Filmbeitrag: Markus Bundt - Markus im Technikmuseum / Staunen im Südwesten - Filmbeitrag: Senioren-Sprayer / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Promi-Klatsch / Musik aus dem Südwesten - Mit der Musikgruppe: Die Gluzger D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Abenteuer Haushalt - Sonntagskuchen: Orangen-Reistorte Mit Claudia Hennicke-Pöschk, Konditormeisterin Milchreis ist immer was Tolles. Und was kann man machen, wenn einem der klassische Milchreis zu langweilig wird? Man macht eine Torte daraus. Und Claudia Hennicke-Pöschk hat es auf die Spitze getrieben und hat die Milch im Milchreis durch Orangensaft ersetzt. Die Orangenreistorte ist entstanden. Voller Orangengeschmack mit schokoladigem Boden und lecker nussigen Streuseln obendrauf. Staunen im Südwesten - Filmbeitrag Senioren-Sprayer Junge, maskierte Männer oder Frauen, schleichen sich nachts mit Sprühdosen bewaffnet auf Güterbahnhöfe oder an Hauswände und sprühen ihre Kunst in grellen Farben auf ihre "Ersatzleinwand". Sehr zum Unmut der Besitzer, die hassen solche Grafittis. Was aber da jetzt in Remseck stattgefunden hat - das ist eine ganz andere Art und Weise. "Grafitti für Senioren" ist ein Workshop der besonderen Sorte. Unterstützt von einem erfahrenen Grafitti-Künstler haben sich die Senior-Sprayer einiges getraut. Und natürlich alles legal. Promi-Klatsch Mit Kristina Hortenbach, Kaffee oder Tee Promireporterin Kristina Hortenbach berichtet von Neuigkeiten aus der Welt der Reichen, Schönen und den Royals. Musik aus dem Südwesten Mit der Musikgruppe: Die Gluzger Nunmehr seit über 35 Jahrenspielen die sechs Hobbymusiker ihren weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Schwôbajazz, Dixieland, Blues sowie eigene Titel in schwäbischer Mundart. Bei ihren Auftritten legen sie ganz besonderen Wert auf den Kontakt mit dem Publikum, um diesem den Spaß an der Musik weiter zu geben. Und wenn es dann auch mal im Latin oder Charleston abgeht, zeigen die 6 ihre ganze Vielseitigkeit, die ebenso auf mehreren Tonträgern zu hören ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martin Seidler Gäste: Gäste: Claudia Hennicke-Pöschk (Konditormeisterin), Kristina Hortenbach (Kaffee oder Tee Promireporterin) Originaltitel: Kaffee oder Tee