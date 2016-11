SWR 14:45 bis 15:15 Dokumentation Eisenbahn-Romantik Vivat Viadukt - 150 Jahre Eisenbahnviadukt Altenbeken D 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Er ist der Brückenschlag auf der westfälischen Eisenbahnstrecke Paderborn-Warburg: der Viadukt von Altenbeken. Mit dem Bau des 482 Meter langen und 35 Meter hohen Viaduktes wurde die Geschichte von Altenbeken geprägt und geprägt wurden auch die Menschen, die in den Jahrzehnten der Bahnblüte hier ihren Arbeitsplatz hatten. Heute sind es gerade mal ein Dutzend. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen Zeitzeugen, die aus ihrem Leben mit und bei der Bahn berichten. Im Mittelpunkt steht die Festgemeinde Altenbeken mit einer Gratulantenschar von Dampflokgästen aus allen Himmelsrichtungen und außerdem der Viadukt, von dem der Preußenkönig bei der Einweihung gesagt haben soll: "Ich habe geglaubt, der Viadukt sei aus Gold gebaut, weil er so viele Taler gekostet hat." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisenbahn-Romantik