Tele 5 02:05 bis 03:30 Actionfilm Living Target IRL, USA 2000 20 40 60 80 100 Merken Zur falschen Zeit am falschen Ort: Frisch in Großbritannien angekommen, schliddert der Amerikaner Ray Block unverzüglich in ein gefährliches Abenteuer, als er seiner Freundin ein Geschenk machen will, aber versehentlich das falsche Päckchen erwischt. Im Nu wird er von schlimmen Fingern verfolgt, die ihm ans Leder wollen. Sein Glück, dass er zufällig Martial Arts in Perfektion beherrscht. So hält er auch Polizei, Terroristen und eine Agentin auf Distanz, bis er sich aus der Bredouille befreit hat. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Don "The Dragon" Wilson (Ray Block) Hillary Kavanagh (Shannon) Bill Murphy (Mickey) Terry McMahon (Malloy) Eileen McCloskey (Alice Doyle) Nuala Kelly (Lt. Brady) Mick Nolan (Det. Stokes) Originaltitel: Moving Target Regie: Paul Ziller Drehbuch: Paul Ziller Kamera: Yoram Astrakhan Musik: Derek Gleeson Altersempfehlung: ab 18