Tele 5 22:30 bis 00:15 Actionfilm Kickboxer 5 USA 1995 2016-11-11 03:30 Stereo In Südafrika gibt der skrupellose, enigmatische Mr. Negaal vor, eine Kickboxliga gründen zu wollen, die alle Champions der Welt zusammenführt. Tatsächlich will er sie nur töten, um ihre Gürtel als Trophäe zu bekommen. Er hat die Rechnung ohne den jungen Amerikaner Matt gemacht, dessen bester Freund Negaals Schergen zum Opfer fällt. Gemeinsam mit dem Kickboxer Paul setzt er über nach Südafrika. Trotz aller widrigen Hindernisse kämpfen sich die beiden bis zu Negaal durch. Schauspieler: Mark Dacascos (Matt Reeves) James Ryan (Mr. Negaal) Geoff Meed (Paul Croft) Tony Caprari (Moon) Greg Latter (Bollen) Duane Porter (Bull) George Moolman (Pinto) Originaltitel: Kickboxer V : The Redemption Regie: Kristine Peterson Drehbuch: Rick Filon Kamera: Paul Michelson Musik: John Massari Altersempfehlung: ab 18