Tele 5 20:15 bis 22:00 Katastrophenfilm Scorcher USA 2002 Stereo Ein Verschieben tektonischer Platten bewirkt einen rasanten Klimaanstieg auf der Erdoberfläche, nur eine mitten in L.A. plazierte Atombombe mit der hundertfachen Sprengkraft von Hiroshima könnte den bevorstehenden Weltuntergang noch stoppen. Colonel Becketts Team und die Geologin McGrath erhalten die undankbare Aufgabe, die nachlässig evakuierte, von Plünderern und Psychos beherrschte Stadt zu vernichten. Für Beckett wiegt der Auftrag doppelt schwer, denn seine Tochter befindet sich noch in der Stadt. Schauspieler: Mark Rolston (Special Agent Kellaway) Tamara Davies (Julie McGrath) Mark Dacascos (Ryan Beckett) Rutger Hauer (Präsident Nelson) John Rhys-Davies (Dr. Matthew Sallin) Blair Hickey (Tech) Rayne Marcus (Faith) Originaltitel: Scorcher Regie: James Seale Drehbuch: Graham Winter, Rebecca Morrison Kamera: Maximo Munzi Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 16