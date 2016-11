RTL II 20:15 bis 22:55 SciFi-Film Godzilla USA, J 1998 2016-11-12 07:30 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Atombombentests im Pazifik haben das Erbgut von Echsen verändert und so Godzilla geschaffen eine monströse Echse, die sich durch nichts aufhalten lässt. Als Godzilla sich auf den Weg nach New York macht und eine Spur der Verwüstung hinter sich zurücklässt, versucht der Biologe Nick Tatopoulos gemeinsam mit dem Militär, die Riesenechse zu stoppen und die Menschheit zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Broderick (Dr. Niko Tatopoulos) Jean Reno (Philippe Roaché) Maria Pitillo (Audrey Timmonds) Hank Azaria (Victor 'Animal' Palotti) Kevin Dunn (Colonel Hicks) Michael Lerner (Mayor Ebert) Harry Shearer (Charles Caiman) Originaltitel: Godzilla Regie: Roland Emmerich Drehbuch: Dean Devlin, Roland Emmerich Kamera: Ueli Steiger Musik: David Arnold, Michael Lloyd Altersempfehlung: ab 12