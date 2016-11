Super RTL 22:05 bis 22:25 Trickserie Tom und Jerry Nachtvorstellung für Tom / Katz und Maus im Walzertakt USA 1948-1951 Stereo Merken 1. Geschichte: Als ein kleiner Elefant versehentlich aus dem Waggon des Zirkuszuges fällt, sorgt er für sehr viel Trubel in der Stadt. 2. Geschichte: Jerry ist ein begeisterter Walzerfan und avanciert in Wien zum gefeierten Tänzer. Da ist Tom natürlich auch nicht weit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry