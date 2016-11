Super RTL 17:45 bis 18:15 Trickserie Bugs Bunny & Looney Tunes Bugs, der Boxer / Schluss mit dem Käse / Tweety Ahoi USA 1941-1958 2016-11-12 07:55 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Bugs Bunny möchte einem Boxer eine Lektion erteilen, da er sich bisher nur an viel kleinere Gegner gewagt hat und fordert ihn zu einem Kampf heraus. 2. Geschichte: Die zwei Mäuse Hubie und Bertie wollen ihrem Leben ein Ende setzen. Sie suchen eine Katze in der Nachbarschaft auf und wollen von ihr gefressen werden. Allerdings scheint ausgerechnet diese Katze keinen Appetit auf Mäuse zu haben und weigert sich vehement die Beiden zu verspeisen. 3. Geschichte: Tweety macht eine Kreuzfahrt und ist selbst auf hoher See nicht sicher vor seinem Erzfeind. Sylvester schleicht sich ebenfalls auf das Schiff und die Beiden liefern sich eine wilde Verfolgungsjagd. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bugs Bunny & Looney Tunes Altersempfehlung: ab 6