RTL NITRO 14:30 bis 15:15 Krimiserie Matlock Die schwarze Witwe USA 1989 2016-11-14 10:35 Live TV Merken Bereits sieben Jahre sitzt Ken Wilson nach seiner Verurteilung wegen Mordes an seiner Frau in Haft, dabei hatte er stets seine Unschuld beteuert. Als er schließlich frühzeitig entlassen wird, setzt er sich mit seinem Anwalt Matlock in Verbindung. Er will auf eigene Faust das Verschwinden seiner totgeglaubten Frau aufklären. Die Spur führt nach Los Angeles. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Ben Matlock) Nancy Stafford (Michelle Thomas) Kene Holliday (Tyler Hudson) Julie Sommars (Julie March) Don Knotts (Les Calhoun) Jeff Allin (Ken Wilson) Debra Stipe (Kelly / Ann) Originaltitel: Matlock Regie: Christopher Hibler Drehbuch: Gerald Sanoff, Dean Hargrove Kamera: Frank Thackery Musik: Bruce Babcock