RTL 20:45 bis 22:40 Fußball WM-Quali: San Marino - Deutschland 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Merken Zwei Mal trafen Deutschland und San Marino bislang aufeinander und beide Male erwies sich der Zwergstaat als äußerst dankbarer Gegner. Vor fast genau zehn Jahren siegt die DFB-Elf im Rahmen der EM-Qualifikation mit sage und schreibe 13:0 in Serravalle - es war der bis heute höchste Auswärtssieg in der der DFB-Historie. Das Rückspiel im Jahr darauf in Nürnberg endete 6:0. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 193 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 193 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 193 Min. Café Puls

Magazin

Sat.1 06:00 bis 09:00

Seit 163 Min.