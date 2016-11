RTL 20:15 bis 20:45 Fußball RTL Fußball: European Qualifiers San Marino - Deutschland: Countdown 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Zwei Mal trafen Deutschland und San Marino bislang aufeinander und beide Male erwies sich der Zwergstaat als äußerst dankbarer Gegner. Vor fast genau zehn Jahren, am 6. September 2006, siegt die DFB-Elf im Rahmen der EM-Qualifikation mit sage und schreibe 13:0 in Serravalle - es war der bis heute höchste Auswärtssieg in der der DFB-Historie und zugleich die höchste Niederlage des san-marinesischen Fußballteams. Das Rückspiel im Jahr darauf in Nürnberg endete 6:0. In der FIFA-Rangliste belegt San Marino derzeit Platz 201. Den einzigen Sieg aller Zeiten konnte die Mannschaft gegen Liechtenstein in einem Freundschaftsspiel mit 1:0 im April 2004 erzielen. In 134 Länderspielen gab es zudem vier Unentschieden bei 129 Niederlagen. Die verheerende Gesamt-Torbilanz: 21:572. Vom aktuellen Kader konnten gerade einmal drei Spieler ein Tor in einem Länderspiel erzielen. Kapitän Andy Selva ist mit 8 Toren Rekordtorschütze seines Landes. Mit seinen Einsätzen bei italienischen Klubs wie Hellas Verona zählt er zudem zu einem der wenigen Spieler, die jemals den Sprung in den Profifußball geschafft haben. Der Weltmeister will sich - anders als bei den European Qualifiers zur EM 2016 in Frankreich - diesmal keine Blöße geben. Beim Auftaktspiel in Oslo gewann die Mannschaft von Trainer Jogi Löw auch souverän und vielversprechend mit 3:0. RTL reist mit seinem Qualifier-erprobten Trio nach Serravalle: Moderator ist Florian König, unterstützt von Jens Lehmann als Experte. Kommentator: Marco Hagemann. Nach den Vorberichten und der Analyse nach dem Spiel runden Zusammenfassungen weiterer Qualifikationsspiele den langen Fußballabend bei RTL ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian König Gäste: Gäste: Jens Lehmann