Unter uns Folge: 5479 D 2016 2016-11-14

Eigentlich möchte sich Caro nach ihrer Rückkehr aus Südafrika einen schönen Tag mit Tobias machen, doch Ute bittet sie darum, im Schiller auszuhelfen. Für Malte ist Caros Anwesenheit eine einzige Provokation. Weil die beiden versuchen, sich aus dem Weg zu gehen, bekommen sie nicht mit, dass die Gang hinter ihrem Rücken die Gäste beklaut. Als Caro die Einnahmen des Schillers zur Bank bringen will, kommt es zwischen ihr und Malte zu einem handfesten Streit, den Mario unerwartet ausnutzt... Ringo wird von Paco dazu gezwungen, mit ihm die verwüstete WG aufzuräumen. Als zwischen den Party-Überbleibseln eine alte Idee von Ringo für die Turnhalle auftaucht, verspricht Paco, in Zukunft öfter auf Ringos Ideen zur Umsatzsteigerung zu hören. Als Ringo erfährt, dass bei Benedikts Bauvorhaben noch eine Wohnung zu kaufen ist, versucht er, Paco eine Immobilienspekulation schmackhaft zu machen - jedoch vergeblich. Unter Zeitdruck trifft Ringo schließlich die Entscheidung, die Wohnung trotzdem zu kaufen... Die erste Begegnung zwischen Tobias und Micki nach dem handfesten Streit auf der Party verläuft beklemmend. Als Eva von Mickis Zerwürfnis mit Tobias erfährt, redet sie Micki gut zu, sich an Tobias zu rächen, indem sie ihn bei der Scheidung finanziell bluten lässt. Schließlich verfügt Tobias durch seine Anteile an Evas Kanzlei über hohe Einnahmen. Doch Micki äußert Bedenken. Allerdings nur so lange, bis sie wegen einer unbedachten Äußerung gegenüber Easy erneut mit Tobias aneinander gerät und er ihre Gefühle ein weiteres Mal böse verletzt...

Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer)