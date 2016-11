TNT-Serie 20:15 bis 21:10 Fantasyserie Game of Thrones L'homme brisé USA, GB 2016 16:9 Merken Margaery gibt dem Hohen Spatz gegenüber vor, den rechten Glauben gefunden zu haben, macht ihrer Großmutter aber heimlich klar, dass sie einen Plan verfolgt. Jon und Sansa versuchen indes, eine Armee zusammenzustellen, um Ramsay anzugreifen und Winterfell zurückzuerobern. Während Jaime versucht, die Freys bei der Belagerung der Tullys zu unterstützen, wollen Asha und Theon Daenerys unterstützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) Lena Headey (Cersei Lannister) Kit Harington (Jon Snow) Natalie Dormer (Margaery Tyrell) Liam Cunningham (Davos Seaworth) Sophie Turner (Sansa Stark) Rory McCann (Sandor 'The Hound' Clegane) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Mark Mylod Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Musik: Ramin Djawadi