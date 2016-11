TNT-Serie 14:05 bis 14:50 Krimiserie Rizzoli & Isles Pfusch am Bau USA 2012 16:9 Merken Mauras leibliche Mutter Hope kommt auf ihre Tochter zu und bittet sie, eine Niere für Cailin zu spenden, der es inzwischen wesentlich schlechter geht. Auch Jane macht sich große Sorgen, und zwar um Casey, der die gefährliche Operation unbedingt durchführen lassen möchte. All das verliert aber an Bedeutung, als plötzlich ein Gebäude zusammenbricht und Frost, Tommy und Baby TJ unter sich begräbt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Lee Thompson Young (Det. Barry Frost) Bruce Mc Gill (Det. Vince Korsak) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Chris Vance (Casey Jones) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Michael Katleman Drehbuch: Janet Tamaro Kamera: Anthony Hardwick Musik: James S. Levine