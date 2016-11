Hessen 14:30 bis 16:00 Komödie Für immer Venedig D 2009 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der pensionierte Sicherheitsexperte Robert reist mit Tochter Claudia, einer erfolgreichen Journalistin, anlässlich einer Glaskunst-Ausstellung seiner Exfrau Louise nach Venedig. Während der Vernissage wird ein wertvoller Prunkbecher gestohlen, woraufhin Robert einwilligt, das Exponat unauffällig wieder zu beschaffen. Der Hobbydetektiv nimmt zusammen mit Claudia die Nachforschungen auf. Unerwartete Hilfe erhält das Ermittler-Duo von der sympathischen Restaurantbesitzerin Mia und deren Sohn Marco. Zwischen den beiden Paaren springt rasch der Funke über, doch was Robert und Claudia nicht ahnen: Mia und ihr Sohn sind in den Fall verwickelt. - Christian Wolff und Gaby Dohm spielen die Hauptrollen in dieser romantischen Krimikomödie vor der malerischen Kulisse Venedigs. Mit Susanne Gärtner, Charlotte Schwab, Gunther Gillian, Oscar Ortega Sánchez und Gisela Trowe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Robert Frank) Gaby Dohm (Mia Remo) Gunther Gillian (Marco Remo) Susanne Gärtner (Claudia Frank) Charlotte Schwab (Louise Berengo) Oscar Ortega Sánchez (Boris Jetrowitsch) Gisela Trowe (Anna Cantonelli) Originaltitel: Für immer Venedig Regie: Michael Steinke Drehbuch: Hans-G. Raeth Kamera: Dieter Sasse Musik: Philipp Steinke Altersempfehlung: ab 6