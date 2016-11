RTL Passion 20:15 bis 21:05 Comedyserie Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Oh Gott! Mein Mann hat mich nackt gesehen! D 2010 2016-11-11 23:15 Merken Eine Frau zwischen zwei Männern. So ganz ist das Thema für Gretchen Haase noch nicht durch. Zu Hause wartet ihr frisch angetrauter Bräutigam, der sie noch nicht mal richtig nackt gesehen hat. Und im Krankenhaus kommandiert ihre Jugendliebe, der großschnäuzige Dr. Marc Meier, sie herum. Armes Gretchen. Wenn sie wüsste, dass sie einen Betrüger geheiratet hat, würde die Wahl vielleicht einfacher fallen. Wobei Marc mal wieder alles dafür tut, um Gretchen so richtig eins reinzuwürgen. Angeblich sei sie eine verklemmte Kuh und so ganz falsch ist das nicht. Ja, ja, tagsüber kümmert sie sich tapfer um den Nierenstein von Fitnesstrainer Brad - und abends schämt sie sich vor ihrem Mann für ihre kleinen Rettungsringe. Und als ob das nicht reicht, gibt es auch noch Streit mit Schwester Sabine. Ausgerechnet ein Mann ist der Grund. Oder doch eine Frau? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diana Amft (Dr. Margarethe "Gretchen" Haase) Florian David Fitz (Dr. Marc Meier) Kai Schumann (Dr. Mehdi Kaan) Ursela Monn (Bärbel Haase) Peter Prager (Prof. Dr. Franz Haase) Annette Strasser (Sabine Vögler) Laura Osswald (Gabi Kragenow) Originaltitel: Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Bora Dagtekin Kamera: Stephan Wagner Musik: Biber Gullatz Altersempfehlung: ab 12