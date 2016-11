RTL Passion 14:20 bis 15:05 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Entwurzelt D 2003 2016-11-11 16:25 Merken Maja gibt auf ihrer Station bekannt, dass tödliches Heroin im Umlauf ist. Als daraufhin Andrea von den Insassinnen in einer Strafaktion verprügelt wird, hat Maja den Beweis, dass ihre Schwester tatsächlich mit dem gefährlichen Stoff dealt. Wird Maja ihrer Schwester nun endlich das Handwerk legen? Stefanie macht sich nach Daniels Tod große Sorgen um ihre kleine Tochter. Daniels Mutter kümmert sich zwar um das Kind, ist damit allerdings heillos überfordert. Jeannette will den Schließer David erobern und sich zu diesem Zweck unbedingt liften lassen. Um an das begehrte Lifting zu kommen, scheut sie nicht davor zurück, die Gefängnisleitung zu erpressen. Doch David erfährt von Jeannettes dubiosen Machenschaften... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Dirk Pientka Drehbuch: Johannes Debray, Uschi Hofmann, Inka Thelen, Birgit Gruber