RTL Plus 22:15 bis 22:40 Comedyserie Das Amt Ausgerechnet Rüdiger D 2001 Stereo Merken Der Kantinenkoch streikt, weil sein Bauantrag für ein Eigenheim nicht genehmigt wird. Hagen will den Antrag genehmigen, wenn er dafür ein kostenloses Buffet für den Geburtstag seiner Schwiegermutter bekommt. Doch weil Hagen die Zubereitung nicht schnell genug geht, geraten die beiden heftig aneinander. Derweil ist Rüdiger aus Afrika ins Amt zurückgekehrt! Nur zu gerne würde er seinen alten Platz im Büro wieder einnehmen. Doch dort steht jetzt eine Konferenzecke - und Hagen will überhaupt keinen Amtsanwärter mehr. Wie gut, dass Rüdiger in Afrika kochen gelernt hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Gerd Lohmeyer (Bürobote Lünemann) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Leonhard Mader (Kimmel) Originaltitel: Das Amt Regie: Titus Selge Drehbuch: Claus Vaske, Dietmar Jacobs