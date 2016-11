RTL Plus 20:35 bis 21:00 Comedyserie Ritas Welt Der Absturz D 2002 2016-11-13 22:30 Stereo Merken Horst steht das Wasser bis zum Hals: Die Hebebühne ist kaputt, das Geschäft läuft nicht recht und jetzt wollen die Amis auch noch seine Geschäftsdaten sehen. Aber Rita verspricht zu helfen und will in der Mittagspause die Daten bei Schumann im Büro ausdrucken. Als Schumann hört, dass es sich um eine Präsentation von Geschäftsdaten handelt und macht er die Arbeit zur Chefsache. Generalstabsmäßig wird die Präsentation geplant. Als er unvorsichtigerweise an der Tastatur herumfummelt, löscht er alle Daten im Computer. Rita bekommt fast einen Herzinfarkt, als sie das hört und nun ist die Computerhotline des Herstellers ihre letzte Chance, um Hilfe zu bekommen. Doch am anderen Ende der Leitung empfängt sie nur ein Computer und ein sehr flapsiger junger Mann, der Rita derart zur Weißglut bringt, dass sie ihm einen kleinen Besuch abstattet. Ob sie dadurch ihre Daten wieder bekommt und Horsts Laden rettet? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Vockroth (Horst Kruse) Gaby Köster (Rita Kruse) Lutz Herkenrath (Achim Schumann) Franziska Traub (Gisela 'Gisi' Wiemers) Georg Alfred Wittner (Metzger Bernie) Marius Theobald (Markus Kruse) Matthias Komm (Matze) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Die SchreibWaisen