Servus TV 01:35 bis 03:45 Thriller Das Kartell USA 1994 Nach dem Buch von Tom Clancy CIA-Agent Jack Ryan bekommt es mit der kolumbianischen Drogenmafia und ihren Verbindungen zu hohen US-Politikern zu tun. Es dauert nicht lange, und Ryan ist verstrickt in einem scheinbar aussichtslosen Kampf gegen Intrigen und Korruption. Starbesetzter Thriller von Philip Noyce, mit Harrison Ford in der Hauptrolle, sowie Willem Dafoe, Anne Archer und James Earl Jones. Die Buchvorlage von "Das Kartell" stammt von Tom Clancy, der neben John Grisham zu den meist verfilmten Thriller-Autoren der amerikanischen Literaturszene gehört. Der CIA-Agent Jack Ryan ist Tom Clancys beliebteste Figur, die auch in Filmen wie "Jagd auf Roter Oktober", "Die Stunde des Patrioten" oder "Der Anschlag" zu sehen ist. Schauspieler: Harrison Ford (Jack Ryan) Willem Dafoe (John Clark) Anne Archer (Cathy Ryan) James Earl Jones (Admiral James Greer) Henry Czerny (Robert Ritter) Donald Moffat (US-Präsident Bennett) Joaquim De Almeida (Col. Felix Cortez) Originaltitel: Clear and Present Danger Regie: Phillip Noyce Drehbuch: Donald Stewart, Steven Zaillian, John Milius Kamera: Donald McAlpine Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 12