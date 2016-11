Servus TV 23:10 bis 00:05 Serien The Tunnel - Mord kennt keine Grenzen Game Over GB, F 2013 2016-11-11 04:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Die ermittelnden Beamten Elise und Karl nehmen den Ex-Polizisten Fabien Vincent ins Visier, der bei seiner Festnahme jedoch fliehen kann. Nach diesem Fehlschlag wird Karl eine alte unliebsame Bekannte zur Seite gestellt, Superintendent Andrea Kerrigan von der Anti-Terror-Einheit, die das Team über Vincents Vergangenheit aufklärt. Obwohl dieser bereits vor geraumer Zeit aus dem französischen Geheimdienst ausgeschieden ist, dürfte er noch immer schmutzige Aufträge für diesen erledigen. Als alle auf der Suche nach ihm sind gelingt es Vincent, Elise zu entführen... Preisgekrönte Adaption der Erfolgsproduktion "Die Brücke - Transit in den Tod", die 2014 mit dem französischen Globe de Cristal-Award und einem International Emmy Award ausgezeichnet wurde und im Pay-TV sämtliche Einschaltrekorde brach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clémence Poésy (Elise Wassermann) Stephen Dillane (Karl Roebuck) Thierry Frémont (Fabien Vincent) Alexia Depicker (Romane) Thibault de Montalembert (Olivier Pujol) Richard Sammut (DCRI Commander) Maxime Lefrançois (Male Agent - Lima 1) Originaltitel: The Tunnel Regie: Thomas Vincent Drehbuch: Ben Richards Kamera: Wojciech Szepel Musik: Adrian Johnston Altersempfehlung: ab 16