Servus TV 22:15 bis 23:10 Serien The Tunnel - Mord kennt keine Grenzen Die letzte Wahrheit GB, F 2013 2016-11-11 03:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem Mord an Delgado will ein Zeuge den Täter gesehen haben, wie dieser in der Uniform eines französischen Bereitschaftspolizisten in einem Polizeiauto geflüchtet ist. Die Polizei sucht daraufhin nach französischen Ex-Polizisten, die auf das Täterprofil passen. Indes präsentiert der Terrorist der Öffentlichkeit die fünfte und gleichzeitig letzte Wahrheit: Er hebt die Opferrolle kleiner Kinder hervor, die in den ärmsten Ländern für die breite Masse Luxusgüter produzieren müssen. Der Terrorist entführt daraufhin einen Schulbus und fordert die Bevölkerung auf, Fabriken und Geschäfte von Markenherstellern in Brand zu stecken. Eine Forderung, der die aufgebrachte Meute in beiden Ländern nachkommt... Preisgekrönte Adaption der Erfolgsproduktion "Die Brücke - Transit in den Tod", die 2014 mit dem französischen Globe de Cristal-Award und einem International Emmy Award ausgezeichnet wurde und im Pay-TV sämtliche Einschaltrekorde brach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Dillane (Karl) Clémence Poésy (Elise) Adeel Akhtar (Anwar Rashid) Paul Blackwell (Plain clothes French officer) Alfie Buckley (Theo) John W.G. Harley (Cafe Customer) Alexander Hathaway (Detective) Originaltitel: The Tunnel Regie: Philip Martin Drehbuch: Emma Frost Kamera: Philipp Blaubach Musik: Adrian Johnston Altersempfehlung: ab 16