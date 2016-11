Servus TV 13:50 bis 14:58 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1989 2016-11-19 10:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Seine Nachbarn kann man sich nicht aussuchen: Während Tierarzt Siegfried Farnon mit seiner Nachbarin Mrs. Clarke keine Probleme hat, hegt die Dame großen Groll gegen ihren zweiten Nachbarn, Franco Pedretti. Als Farnon jedoch mit seinem medizinischen Wissen den wertvollen Zuchtbock von Lord Hulton nicht retten kann, bekommt er unerwartete Hilfe: Pedretti ist nämlich nicht nur ein freundlicher und hilfsbereiter Nachbar, er kennt sich zudem sehr gut mit der Natur und ihren Heilmitteln aus... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) Dorothy Tutin (Jenny Garston) Frank Windsor (David Rayner) Amanda Waring (Elizabeth Rayner) Howard Ward (Geoffrey Rayner) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Michael Brayshaw Drehbuch: Christopher Penfold Musik: Johnny Pearson