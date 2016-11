SAT.1 Emotions 01:10 bis 03:05 Musikfilm Center Stage USA 2000 2016-11-13 03:10 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die jungen und talentierten Balletttänzer der American Ballet Academy haben nur ein Ziel vor Augen: Der Star in einer berühmten Ballett-Truppe zu werden. Für die Tänzer heißt es, beim Konkurrenzkampf knallhart zu sein und das Beste zu geben. Auch für Jody Sawyer ist es nicht einfach, den Leiter der Akademie, Jonathan Reeves, davon zu überzeugen, dass sie eine kommende Primaballerina ist. Unbeirrt nimmt sie das harte tägliche Training auf sich, um mit weiter entwickelten technischen Fähigkeiten und mitreißendem Ausdrucksvermögen immer besser tanzen zu können. Dabei wird sie von Cooper Nielsen abgelenkt, der umschwärmte Star der American Ballet Company, der mit Jody gerne ins Bett will. Die junge Tänzerin fühlt sich auch zu Cooper hingezogen, will aber mehr als ein Abenteuer. Ob sie bei all dem Trubel ihr Ziel erreichen kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Schull (Jody) Zoe Saldana (Eva) Susan May Pratt (Maureen) Peter Gallagher (Jonathan) Donna Murphy (Juliette) Ethan Stiefel (Cooper) Ilia Kulik (Sergei) Originaltitel: Center Stage Regie: Nicholas Hytner Drehbuch: Carol Heikkinen Kamera: Geoffrey Simpson Musik: George Fenton Altersempfehlung: ab 12