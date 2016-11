SAT.1 Emotions 17:35 bis 18:00 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 871 D 2011 16:9 Merken Nina weiß nicht, wie sie auf den Brief reagieren soll. Er bietet keinerlei Hinweise auf seinen Verfasser. Nina erträgt die ganzen Erinnerungen kaum, sie will die Vergangenheit lieber ruhen lassen. Jojo zeigt dafür wenig Verständnis und versucht, ihren Kampfgeist wecken. Doch Ninas Nachforschungen bringen sie schnell in arge Bedrängnis ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Wedig (Nina Hinze) Manuel Cortez (Luca Benzoni) Bernhard Bozian (Jojo Maschke) Sarah Mühlhause (Carla Rohnstedt) Maja Maneiro (Paloma Greco) Jacob Weigert (Enrique Vegaz) Chris Gebert (Virgin) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Martina Faust Drehbuch: Sven Miehe Kamera: Michael Strecker Musik: Reinhold Hoffmann