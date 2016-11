SAT.1 Emotions 14:45 bis 15:10 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 74 D 2005 2016-11-14 09:20 16:9 Merken Lisa will verhindern, dass David und Model Verena sich zu einem Stelldichein zurückziehen und greift zu drastischen Mitteln. Sophie prophezeit Richard, dass sich bald eine folgenschwere Ehekrise im Hause Seidel entspinnen wird, und Bernd macht Helga Mut, sich als Kellnerin zu bewerben. Tatsächlich findet der Wirt Gefallen an Helga - mehr als Bernd recht ist. Helga amüsiert sich über Bernds Eifersucht, doch dann ändert sie ihre Meinung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Annett Fleischer (Verena Prinz) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Gabrielle Scharnitzky (Sophie von Brahmberg) Ulrike Mai (Helga Plenske) Volker Herold (Bernd Plenske) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Michaela Zschiechow