Teil 2: Alles ist ruhig. Eine Flaute zehrt an den Nerven der Mannschaft. Vier Wochen bewegen sie sich kaum von der Stelle. Dann erreicht ein alarmierender Funkspruch die Pamir: Der Hurrikan "Carrie" folgt ihrem Kurs. Zum Ausweichen ist es zu spät. Von Minute zu Minute nimmt der Sturm zu. Schwere Brecher fegen über das Deck. Längst ist das Kommando "all hands" gegeben. Heftig neigt sich die Pamir zur Seite. Acki (Klaus J. Behrendt) gibt den Befehl, die Segel zu "schlachten". Die Leinwand fliegt davon. Aber unter Deck verrutschen die 4.000 Tonnen Gerste. Sie drücken die Pamir immer weiter auf die Seite. Der Funker Nissen (Dietmar Bär) hämmert auf die Morsetaste. Wegen der extremen Schlagseite kann er sich kaum noch in seiner Funkbude halten - er weiß, wenn er jetzt unter Deck bleibt, ist das sein Tod: "SOS-SOS-SOS von Pamir. Jagd auf uns zu. Deutsche Viermastbark in Gefahr zu sinken. Kapitän." Immer weiter neigt sich die Pamir zur Seite. Schon fällt klatschend die Takelage aufs Wasser. Das Deck verschwindet unter den Füßen der Männer. Viele können sich nicht mehr halten und stürzen in die Tiefe. Acki schafft es, sich in die schäumenden Wogen gleiten zu lassen. Gegen den Sturm anbrüllend sammelt er Kadetten und Seeleute um sich. In Zeichensprache macht Acki seinen Schützlingen klar, dass sie so schnell wie möglich vom Wrack des Seglers weg müssen. Jede Sekunde kann das Schiff sinken und sie alle mit in die Tiefe reißen! Zur gleichen Zeit versucht Ewald (Jan Josef Liefers), den in der Takelage verhedderten Kapitän (Herbert Knaup) zu befreien. Dann geht alles sehr schnell: Die Pamir sackt über den Bug weg, und mit einem pfeifenden Geräusch, das sogar Sturm und Seegang übertönt, entweicht aus dem eisernen Schiffskörper die Luft. Eine gelbe Staubfontäne aus Gerste stiebt hoch in den Himmel. Dann versinkt die Pamir im tosenden Atlantik. Ewald und der Kapitän können sich nicht mehr retten. Acki und neun weitere Kameraden können sich auf das Wrack eines Rettungsbootes in Sicherheit bringen. Ein Wrack, in dem das Wasser steht und das ohne Bug und ohne Heck, nur wegen seiner Lufttanks überhaupt noch schwimmt. Ohne Trinkwasser, ohne Essen, bleibt ihnen nur die Hoffnung auf schnelle Rettung. Inzwischen hat die größte Suchaktion, die jemals zur Rettung von Schiffsbrüchigen organisiert worden ist, begonnen. Als nach zwei langen Tagen endlich ein amerikanischer Frachter das Rettungsboot entdeckt, sitzen neben Acki nur noch vier weitere Männer. Die anderen haben die Strapazen nicht überlebt. Mit gezückten Fotoapparaten steht die Mannschaft des Frachters an Deck, um die fünf Geretteten zu empfangen. Doch der Anblick, der sich ihnen bietet, lässt sie erstarren: vor Glück weinend, verquollen und mit sich vom Salzwasser ablösender Haut stehen die Geschundenen vor ihnen. In diesem Moment macht niemand auch nur ein einziges Foto. Glücklich über die eigene Rettung müssen Acki und seine Gefährten erfahren, dass außer ihnen nur noch ein weiterer Kamerad den Untergang überlebt hat. Als die fünf einige Tage später auf dem Rollfeld des Hamburger Flughafens ankommen, werden sie von Journalisten und Kamerateams aus der ganzen Welt empfangen. Julle, die durch die Menge ihren Vater sieht, reißt sich von ihrer Oma los und rennt ihm entgegen. Endlich können sich die beiden wieder in die Arme nehmen. Schauspieler: Klaus J. Behrendt (Alexander Lüders "Acki") Jan Josef Liefers (Erster Offizier Hans Ewald) Dietmar Bär (Klaus Nissen "Globus") Herbert Knaup (Kapitän Ludwig Lewerenz) Max Riemelt (Kadett Carl-Friedrich v. Krempin) Peter Becker (Kadett Bernd Ahlers "Stummel") Conrad Waligura (Kadett Martin Prien) Originaltitel: Der Untergang der Pamir Regie: Kaspar Heidelbach Drehbuch: Fritz Müller-Scherz Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Arno Steffen Altersempfehlung: ab 6