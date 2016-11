Das Erste 01:15 bis 02:45 Drama Der Untergang der Pamir D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Inhalt Teil 1: Schleswig-Holstein, Sommer 1957. Seit dem Tod seiner Frau lebt Bootsmann Acki Lüders (Klaus J. Behrendt) mit seiner Tochter Julle (8) auf dem Hof seiner Schwiegermutter; todunglücklich - zerrissen zwischen der Sehnsucht nach dem Leben auf See und dem Verantwortungsgefühl für sein Kind. Da besucht ihn, genau im richtigen Moment, sein Freund Ewald (Jan Josef Liefers). Er ist auf dem Weg nach Hamburg, um als Erster Offizier mit der Pamir nach Buenos Aires zu fahren. Ewald redet Acki ins Gewissen: Ein Vater, der ein schlechter Bauer ist und aus Kummer zu viel trinkt, ist für Julle auch nicht besser als ein Vater, der zur See fährt. Ewald kann seinen Freund überzeugen, mit ihm zu kommen und wieder auf der Pamir als Bootsmann anzuheuern. In Hamburg angekommen, erwartet die beiden Freunde eine unangenehme Überraschung: Statt des von ihnen hoch geschätzten Stammkapitäns empfängt sie Wilhelm Lewerenz (Herbert Knaup) als Kapitän der Pamir. Schon ihre erste Begegnung endet in einer Auseinandersetzung. Die Hinfahrt verläuft nicht ohne Zwischenfälle. Die sehr unterschiedliche Auffassung über die "richtige" Ausbildung der jungen Kadetten führt zwischen Acki, Ewald und dem Kapitän immer wieder zu heftigen Streitigkeiten. In Buenos Aires streiken die Hafenarbeiter. Die Pamir kann nicht beladen werden. Jeder weitere Tag, den das Schiff nicht auslaufen kann, kostet Geld. Schließlich beugt sich der Kapitän dem Druck der Reederei: Er lässt seine Mannschaft das Schiff beladen. Nicht wie üblich in Säcken, sondern, damit es schneller geht, als Schüttgut. Zusätzlich lässt er auch den Tieftank, der sonst mit Ballast-Wasser vollgepumpt ist, mit Gerste beladen. Beunruhigt durch diese ungewöhnliche Vorgehensweise stellen Acki und Ewald eigene Berechnungen über die Stabilität des Schiffes an. Das Ergebnis ist alarmierend. Als Ewald seine Berechnungen dem Kapitän zeigt, weist dieser seinen Ersten Offizier zurecht: Er sei kein blutiger Anfänger und wisse, was er tue. Ewald geht bis an den Rand der Meuterei, um das Auslaufen des Schiffes mit dieser gefährlichen Ballastverteilung zu verhindern. Doch am Ende bleibt ihm nur, seine Berechnungen als Beweis für den Reeder in das Logbuch einzukleben. Die Pamir verlässt den Hafen von Buenos Aires. Teil 2 folgt im Anschluss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus J. Behrendt (Acki Lüders) Jan Josef Liefers (Hans Ewald) Herbert Knaup (Ludwig Lewerenz) Max Riemelt (Carl-Friedrich von Krempin) Peter Becker (Bernd Ahlers) Dietmar Bär (Klaus Nissen) Karlos Klaumannsmoller (Sailor) Originaltitel: Der Untergang der Pamir Regie: Kaspar Heidelbach Drehbuch: Fritz Müller-Scherz Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Arno Steffen Altersempfehlung: ab 6