Das Erste 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort Wer Wind erntet, sät Sturm D 2015 2016-11-11 00:50 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Umweltaktivist wird erschossen und sein Freund Henrik Paulsen (Helmut Zierl) verschwindet auf einem Windrad in der Nordsee. Die Bremer Kommissare Inga Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) ermitteln mitten in einem Interessenkonflikt zwischen Umweltschützern und Unternehmern. Hat der Windpark-Betreiber Lars Overbeck (Thomas Heinze) etwas damit zu tun? Will er seine Kritiker zum Schweigen bringen? Umso mehr die Kommissare in Erfahrung bringen, umso mehr verschwimmen die Grenzen zwischen Opfern und Tätern, zwischen unschuldig und schuldig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Postel (Hauptkommissarin Inga Lürsen) Oliver Mommsen (Kommissar Stedefreund) Camilla Renschke (Helen) Matthias Brenner (Dr. Katzmann) Thomas Heinze (Lars Overbeck) Lucas Prisor (Kilian Hardendorf) Annika Blendl (Katrin Lorenz) Originaltitel: Tatort Regie: Florian Baxmeyer Drehbuch: Wilfried Huismann, Dagmar Gabler Kamera: Peter Krause Musik: Stefan Hansen