Das Erste 20:15 bis 21:45 Komödie Krüger aus Almanya D 2015 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Rentner Paul Krüger reist mit einer Menge Vorurteilen in die Türkei, um seiner Enkelin Annie die Hochzeit mit ihrem türkischen Freund Deniz auszureden. Als Krüger auf einer Sightseeingtour verloren geht, liest ihn der freundliche Ahmed auf und entkräftet seine Vorurteile mit seiner Gastfreundschaft. Gerade rechtzeitig: Denn auch Deniz’ Familie hat Zweifel an der Hochzeit. – Hintersinniger und bissiger Multi-Kulti-Spaß mit toller Besetzung In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Horst Krause (Paul Krüger) Marie Gruber (Karin) Anna Unterberger (Annie) Karim Günes (Deniz) Caspar Fischer-Ortman (Omar) Jörg Gudzuhn (Eckhardt) Fritz Roth (Bernd) Originaltitel: Krüger aus Almanya Regie: Marc-Andreas Bochert Drehbuch: Elke Rössler, Marc-Andreas Bochert Kamera: Andreas Höfer, Lars Lenski Musik: Stefan Maria Schneider, Stephan Römer Altersempfehlung: ab 6

