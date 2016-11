ProSieben 01:45 bis 03:40 Actionfilm Hostage - Entführt USA, D 2005 Nach dem Roman "Hostage" von Robert Crais 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bruce Willis als schlagkräftiger Cop mit Familiensinn: Nach einem fehlgeschlagenen Einsatz hat Polizist Jeff Talley seinen Job als Verhandlungsführer bei Geiselnahmen hingeschmissen, um mit seiner Familie ein ruhigeres Leben in einer Kleinstadt zu führen. Als sich jedoch drei Kleinganoven nach einem Raubüberfall auf der Flucht sind und eine Familie in seinem Bezirk als Geiseln nehmen, ist Jeffs Vermittlungsgeschick gefragt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (Jeff Talley) Kevin Pollak (Walter Smith) Jimmy Bennett (Tommy Smith) Michelle Horn (Jennifer Smith) Ben Foster (Mars Krupcheck) Jonathan Tucker (Dennis Kelly) Marshall Allman (Kevin Kelly) Originaltitel: Hostage Regie: Florent Siri Drehbuch: Doug Richardson Kamera: Giovanni Fiore Coltellacci Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 16