Pro7 Fun 22:40 bis 00:05 Horrorfilm Storage 24 GB 2012 2016-11-13 02:25 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im 24-Stunden-Lagerhaus kann man seine Sachen unterbringen, wenn man kurzfristig aus seiner Wohnung fliegt. Wie nach einer schmutzigen Trennung zum Beispiel, so geschehen im Falle von Charlie und Shelley, die mit dem besten Kumpel da sind, um Charlies Sachen zu verstauen. Da stürzt ganz in der Nähe eine mysteriöse Militärmaschine ab und setzt etwas frei, das den Leuten in der Lagerhalle noch zu schaffen machen wird. Etwas, das nicht von dieser Welt ist, aber höllischen Appetit auf sie hat. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Noel Clarke (Charlie) Antonia Campbell-Hughes (Shelley) Colin O'Donoghue (Mark) Laura Haddock (Nikki) Geoff Bell (Bob) Ned Dennehy (David) Jamie Thomas King (Chris) Originaltitel: Storage 24 Regie: Johannes Roberts Drehbuch: Noel Clarke, Davie Fairbanks, Johannes Roberts, Marc Small Kamera: Tim Sidell Musik: Christian Henson Altersempfehlung: ab 16