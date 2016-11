kabel eins 02:25 bis 03:10 Mysteryserie Medium - Nichts bleibt verborgen Tipps vom Toten USA 2009 16:9 HDTV Merken Allison steht einem schwierigen Fall gegenüber. Als sie Gefahr läuft, einen Unschuldigen zu verdächtigen, taucht plötzlich Agent Coopers Geist auf und bietet seine Hilfe an. Und tatsächlich erweist sich Coopers Tipp als richtig, und der Kriminelle kann gefasst werden. Doch Allison ist misstrauisch und zögert, Coopers Hilfe auch weiterhin in Anspruch zu nehmen ... Joe stellt wider besseren Wissens einen neuen Mitarbeiter ein, der sich bald als Fehlgriff erweist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Arquette (Allison Dubois) Kurtwood Smith (FBI Agent Edward Cooper) Jake Weber (Joe Dubois) Sofia Vassilieva (Ariel Dubois) David Cubitt (Detective Lee Scanlon) Miguel Sandoval (D.A. Manuel Devalos) Charlie McDermott (Brandon Whitman) Originaltitel: Medium Regie: Vincent Misiano Drehbuch: Matt Witten Kamera: Larry Reibman Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 16