kabel eins 22:05 bis 23:00 Krimiserie The Mentalist Es ist nie zu spät USA 2014 2016-11-11 00:45 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lisbon steht kurz vor ihrer Abreise nach Washington, als ein alter Mordfall wieder aufgenommen werden muss: Der Täter kündigte per Brief an, erneut zuzuschlagen. Allerdings ahnt zu diesem Zeitpunkt niemand, dass Patrick Jane den Brief fingiert hat, um Lisbons Pläne zu durchkreuzen. Er will sie mittels der angeblichen Indizien für einen anstehenden Mord in ein romantisches Wochenende locken und ihr seine Liebe gestehen. Doch Janes Plan nimmt eine dramatische Wendung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoma (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Emily Swallow (Kim Fischer) Joe Adler (Jason Wylie) Originaltitel: The Mentalist Regie: Chris Long Drehbuch: Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12