kabel eins 20:15 bis 21:10 SciFi-Serie Forever Süße Schmerzen USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Gerichtsmediziner Dr. Henry Morgan und die Polizistin Jo Martinez tauchen diesmal in die Welt einer Domina ein, die ihre Dienste jedoch nicht nur zum reinen Lustgewinn anbietet, sondern auch als eine Art Therapie sieht. Und es gibt einen erfolgreichen Geschäftsmann, der in der Szene unter mysteriösen Umständen zu Tode kam ... Währenddessen schlägt sich Abe mit einer ganz anderen Art Schmerz herum - einem Treffen mit seiner Ex-Frau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ioan Gruffudd (Dr. Henry Morgan) Alana De La Garza (Detective Jo Martinez) Judd Hirsch (Abe) Donnie Keshawarz (Detective Hanson) Joel David Moore (Lucas Wahl) Robert Petkoff (Cliff Wadlow) Victoria Haynes (Nora Morgan) Originaltitel: Forever Regie: Brad Anderson Drehbuch: Allen MacDonald Kamera: Jack Donnelly Musik: Josh Kramon Altersempfehlung: ab 12