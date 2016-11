sixx 22:05 bis 23:05 Mysteryserie Supernatural Während ich starb USA 2006 16:9 HDTV Wieder da Merken Ein gefährlicher Dämon rammt den Wagen, in dem sich Dean, Sam und John gerade befinden, mit einem Truck. Dean wird dabei so schwer verletzt, dass er nach dem schrecklichen Unfall im Koma liegt. Dort kämpft er nicht nur um sein Leben, sondern irrt auch noch als Geist im Krankenhaus umher. Sein Vater hat nur eine Wahl, um das Leben seines Sohnes zu retten: Er muss sich einem alten Gegner stellen und opfert sich schließlich einem Dämon ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jensen Ackles (Dean Winchester) Jared Padalecki (Sam Winchester) Jeffrey Dean Morgan (John Winchester) Jim Beaver (Bobby Singer) Lindsey McKeon (Tessa) Julian Christopher (Arzt) Nicola Anderson (Krankenschwester Janet) Originaltitel: Supernatural Regie: Kim Manners Drehbuch: Eric Kripke Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska, Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 16