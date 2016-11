SAT.1 Gold 23:05 bis 23:55 Krimiserie Wolffs Revier Kleine Zwerge, lange Schatten D 2003 2016-11-11 02:20 16:9 Merken In einer kleinen idyllischen Gartenkolonie wurde der attraktive Neuling Til Becker ermordet. Obwohl sämtliche Gartenkolonisten beschwören, nichts mit dem Tod des jungen Mannes zu tun zu haben, suchen Wolff und Tom den Täter in ihren Reihen. Ist etwa Kamilla Sandmeier, die gegen den Willen ihrer Mutter eine Liaison mit Til einging, in den Mordfall verwickelt? Oder vielleicht die Baufirma, die einen Teil der Kolonie für ihr Logistikzentrum erwerben wollte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Steven Merting (Tom Borkmann) Katja Studt (Kamilla Sandmeier) Hansi Jochmann (Maria Sandmeier) Ole Puppe (Jo Hinrichs) Silvester Berger (Herwig Liebermann) Iris Böhm (Nelly Traub) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Peter Jürgensmeier Kamera: Ingo Hamer Musik: Nikolaus Glowna