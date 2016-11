SAT.1 Gold 22:05 bis 23:05 Krimiserie Wolffs Revier Die Richter D 2004 2016-11-11 01:35 Merken Es sorgt für großes Aufsehen, als ein erst vor kurzem inhaftierter Drogendealer in seiner Zelle erhängt aufgefunden wird. Wolff und Tom wundern sich, wie der Jugendliche Suizid begehen konnte, ohne dass sein Zellennachbar Roman etwas davon mitbekommen hat. Für Klara, die Freundin des Toten, ist klar, dass nur das Justizsystem für dieses tragische Schicksal verantwortlich sein kann. Gemeinsam mit Freunden will sie deshalb auf eigene Faust Vergeltung üben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Steven Merting (Tom Borkmann) Timo Dierkes (Häftling Roman) Alexandra Schalaudek (Klara Breitenbach) Hans-Jochen Röhrig (Gefängnispfarrer) Astrid M. Fünderich (Sabine Breitenbach) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Christian Alvart Kamera: Ingo Hamer Musik: Georg Kochbeck Altersempfehlung: ab 16