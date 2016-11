Disney Channel 17:25 bis 17:55 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 28 Der Zeitwunsch USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Dipper und Mabel erfahren durch Zufall, dass Soos heute, am 13.Juli, Geburtstag hat. Sie veranstalten eine Überraschungsparty für ihn, doch leider ist Soos überhaupt nicht erfreut. Sein Geburtstag ist ein traumatisches Erlebnis für ihn und jedes Jahr wird ihm aufs Neue bewusst, dass sein Vater wieder einmal nicht erscheinen wird. Also versuchen Dipper und Mabel in einem Gladiatoren-Kampf gegen Zeit-Agent Blender Blendin einen Zeitwunsch für Soos zu erstreiten, um die Vergangenheit zu verändern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls Regie: Matt Braly Drehbuch: Alex Hirsch, Jeff Rowe