Disney Channel 14:30 bis 15:00 Jugendserie Meine Schwester Charlie Liebestaumel (2) USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Nachdem Teddy von der Hellseherin vorausgesagt wurde, dass sie in dem Skiurlaub der Liebe ihres Lebens von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen würde, ist sie natürlich völlig verwirrt, als Spencer plötzlich in dem Skiort auftaucht. Von Albträumen geplagt ruft sie ihre beste Freundin Ivy zur Hilfe. Ivy geht die Sache ganz pragmatisch an und stellt Justin und Brandon peinliche Fangfragen, um abzuchecken, wer derjenige welche ist. Teddy würde am liebsten im Erdboden versinken, doch letztendlich kann Ivy beweisen, dass Justin und Brandon die absoluten Nieten sind. Schauspieler: Bradley Steven Perry (Gabriel Duncan) Bridgit Mendler (Teddy Duncan) Eric Allan Kramer (Bob Duncan) Jason Dolley (PJ Duncan) Leigh-Allyn Baker (Amy Duncan) Mia Talerico (Charlie Duncan) Dee Dee Rescher (Shirley) Originaltitel: Good Luck Charlie Regie: Shelley Jensen Drehbuch: Drew Vaupen, Phil Baker