Krimi Kommissar Beck Preis der Rache S 2001 Stereo Untertitel 16:9 Zwei Polizisten werden erschossen in einem Waldstück gefunden. In der Nacht zuvor wurde in ein Waffenlager der Armee eingebrochen, anscheinend planen die Täter ein Bombenattentat. Die grausamen Polizistenmorde versetzen das Land in Aufruhr, und die Polizei ahnt weder wann noch wo das Attentat stattfinden wird. Kommissar Beck übernimmt die Ermittlungen. Vor allem für Gunvald Larsson wird der Fall zu einer Zerreißprobe. Denn Becks (Peter Haber) engster Kollege Larsson (Mikael Persbrandt) war mit einem der ermordeten Polizisten eng befreundet. In seiner Wut und Trauer ignoriert Larsson Becks Anweisungen und handelt auf eigene Faust. Er vermutet hinter der Tat ein persönliches Rachemotiv. Als er erneut Becks Mahnungen in den Wind schlägt, sieht der sich gezwungen, Larsson zu suspendieren. Als die Täter telefonisch einen Anschlag auf die Hochhäuser am Sergels-Tor in der Innenstadt von Stockholm ankündigen, gibt es endlich eine Spur. Doch Beck bleibt skeptisch. Er vermutet ein Ablenkungsmanöver und behält Recht: Zwei lebenslang Inhaftierte sollen auf ihrer Überführung in eine andere Strafvollzugsanstalt befreit werden. Erst in letzter Sekunde kann die Polizei die Flucht mit dem Gefängnistransporter verhindern. Dabei kommt es zu einem Schusswechsel. Zwei der Täter werden erschossen, der dritte Mann, der Mörder der Polizisten, flieht in den Wald. Auf einem Bauernhof kommt es zu einem dramatischen Showdown, und es stellt sich die Frage, ob Larsson abermals die Grenzen des Erlaubten überschreitet. Schauspieler: Peter Haber (Martin Beck) Mikael Persbrandt (Gunvald Larsson) Sophie Tolstoy (Sara Beijer) Marie Göranzon (Margaretha Oberg) Per Morberg (Joakim Wersén) Ingvar Hirdwall (Nachbar) Rebecka Hemse (Inger) Originaltitel: Beck Regie: Kjell Sundvall Drehbuch: Cilla Börjlind, Rolf Börjlind Kamera: Olof Johnson Musik: Adam Nordén Altersempfehlung: ab 16