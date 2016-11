ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Lewis Mörderisches Verhängnis GB 2011 2016-11-11 02:25 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die ehemalige Geheimdienstchefin Grace Orde hat ihre Memoiren geschrieben. Bei der öffentlichen Vorstellung des Buches wird sie von dem pöbelnden Studenten Elmo gestört. Kurz darauf wird die Gründerin einer Stiftung für hochbegabte Kinder, Andrea de Ritter, ermordet. Offensichtlich hatte sie ein Verhältnis mit dem Studenten Elmo, der wenige Tage später im LSD-Rausch zu Tode stürzt. An Selbstmord glauben Lewis und Hathaway nicht. Wie aber hängen diese beiden Todesfälle zusammen? Und wo verbirgt sich das Motiv des Täters? Zum Kreis der Mordverdächtigen zählen Grace Ordes Verleger Leon Suskin, seine Frau Judith und ihre Tochter Zoe, die ein Stipendium für Hochbegabte hat. Eine zwielichtige Rolle spielen außerdem der irische Pubbesitzer Cullen und der smarte Dozent Donald Voss. Während Lewis und Hathaway bei ihren Befragungen auf erste Ungereimtheiten stoßen, geschieht ein weiteres Verbrechen. Der Verleger Leon Suskin wird kurz nach seiner Heimkehr von einer Reise nach Belfast in einem Park von einem Unbekannten hinterrücks erstochen. Für Lewis und Hathaway zeichnet sich immer deutlicher ab, dass das Geheimnis der Morde mit lange zurückliegenden Geschehnissen zusammenhängen muss. Es kann kein Zufall sein, dass die Mordserie mit dem Erscheinen der Memoiren der ehemaligen Geheimdienstchefin Grace Orde begonnen hat. Welcher Sprengstoff aber verbirgt sich darin? Und wer war bereit, dafür drei Morde zu begehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Whately (DI Robert Lewis) Laurence Fox (DS James Hathaway) Rebecca Front (CH. Supt. Innocent) Clare Holman (Dr. Laura Hobson) Mark Aiken (Donald Voss) David Westhead (Leon Suskin) Lucy Boynton (Zoe Suskin) Originaltitel: Lewis Regie: Metin Hüseyin Drehbuch: Dusty Hughes, Stephen Churchett Kamera: David Marsh Musik: Barrington Pheloung Altersempfehlung: ab 12