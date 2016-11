ZDF neo 13:45 bis 14:55 Krimi Columbo Mord in der Botschaft USA 1975 2016-11-11 17:25 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hasan Salah, Sekretär der diplomatischen Niederlassung des fiktiven Staates "Suria" in L.A., ermordet den Sicherheitschef des Anwesens und stiehlt 600 000 Dollar aus dem Safe. Für die Polizei sieht der Vorfall nach einem Übergriff von Fanatikern aus, nur Inspektor Columbo ist gegen die Lügen Salahs immun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Inspektor Columbo) Hector Elizondo (Hassan Salah) Sal Mineo (Rahmin Habib) Kenneth Tobey (Polizeikommissar) Brioni Farrell (Xenia) Barry Robins (König) Dick Dinman (Kermit Morgan) Originaltitel: Columbo Regie: Ted Post Drehbuch: Lou Shaw Kamera: Richard C. Glouner Musik: Bernardo Segáll Altersempfehlung: ab 12