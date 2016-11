N24 Doku 20:15 bis 21:10 Magazin Welt der Wunder Zu Besuch im Weltraumbahnhof Kourou: Wie funktioniert ein Raketenstart? Zu Besuch im Weltraumbahnhof Kourou: Wie funktioniert ein Raketenstart? D 2015 Merken Karibik-Flair und Hightech, hochmoderner Weltraumbahnhof und unberührter Regenwald - das ist Französisch-Guayana. "Welt der Wunder" geht auf Entdeckungsreise in dem südamerikanischen Land und ist dabei, wenn eine Ariane-Rakete vom Spaceport in Kourou startet. Außerdem: Der kleine Unterschied - wer ist wirklich das starke Geschlecht? Und: Bewährungsprobe - welchen Belastungstests müssen neue Waschmaschinen standhalten, bevor sie für den Markt zugelassen werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder